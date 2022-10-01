1 октября 2022 | Время чтения 13 мин

Читаешь публикации почти столетней давности, а такое впечатление, что эти статьи написаны сейчас, о современных польско-российских отношениях.

Владимир Воронцов, , 16:03 — REGNUM В сентябре 2022 года в российском информационном пространстве очень часто упоминалось имя президента Польши — Анджея Дуды. Российские СМИ цитируют то, что в очередной раз заявил польский президент. Говорит он всё чаще и больше, используя самые разные поводы для этого, и различные площадки, включая международные. Говорит Анджей Дуда, конечно же, о России. Правда, как обычно, ничего нового и ничего хорошего. Только его риторика становятся всё более агрессивной.

Известия №99 - 3946. 10.04.1930. С.1. Статья Романа Дмовского. 1.1

А тут ещё и «удобная» дата подвернулась — 17 сентября. Именно в этот день на официальном сайте президента Польши была опубликована статья под громким заголовком «Российский империализм в войне с Центральной и Восточной Европой». С примечанием: текст в эти дни выходит в мировой прессе.

Ниже приведены некоторые цитаты из этой статьи для мировой прессы.

«…Советы разгромили гитлеровцев и в 1945 году заняли всю территорию Польши и другие страны на запад и юг, вплоть до Эльбы, Дуная и Дравы. Часть из них они включили непосредственно в состав советского государства, как союзные территории — такая судьба постигла прибалтов, белорусов, [жителей территории бывш. УССР]…»

В каком году были включены? БССР и УССР были в числе четырёх республик, которые 30 декабря 1922 года подписали Договор об образовании СССР. Позднее, в 1939, но никак не в 1945 году, в состав Советского Союза вошли территории Западной Белоруссии. Латвия, Литва и Эстония были включены в состав СССР в 1940 году. И все эти 5 упомянутых советских республик во время Второй Мировой войны не выходили из состава Советского Союза. А в 1944 году территории этих республик были освобождены от гитлеровской оккупации.

«…Только демократические преобразования, начатые в 1989 году польским движением «Солидарность», привели к истинному освобождению поляков и других народов Центральной и Восточной Европы, которые восстановили свои суверенные государства. Большинство из них постепенно стали полноправными членами НАТО и Европейского союза…» [1]

А. Дуда не уточняет, что в том числе и страны бывшего Варшавского Договора вошли в состав блока НАТО. Того самого НАТО, которое, как нам всем известно, ни на шаг не должно было продвинуться на Восток. Однако устные обещания заокеанских политических дельцов так и остались пустыми словами.

Если суверенность Польши от России рассматривать как деструктивные действия в польско-российских отношениях, которые привели к разрушению экономических и культурных связей между нашими странами, как постоянное нагнетание страстей на политической арене, то Польша в этом смысле суверенна. А если посмотреть шире? Суверенитет — это самостоятельность, независимость государства во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренних делах государства.

И этой независимости Польши во внешней политике, о которой регулярно пишут в польских СМИ, не видят многие поляки. Прекрасно понимая, что решения часто принимаются в угоду американскому «дяде Сэму», а новые законы и правила в ущерб польским интересам навязывает «Евроколхоз». Да, именно так в Польше часто называют Евросоюз — «Eurokołchoz». В пояснении к этому термину сказано, что «Противоположностью Евроколхоза является Нормальная страна».

Не видят граждане Польши справедливости и при финансировании тех или иных программ из бюджета государства. Когда значительно сокращается или вовсе отменяется финансирование лечения тяжело больных людей, граждан Польши, а средства направляются на помощь беженцам с территорий бывш. УССР. Часть из которых в принципе не нуждается в подобной помощи, а воспользовавшись сложившейся ситуацией, через Польшу в упрощённом порядке попали в Европейский союз. А некоторые женщины с детьми с территорий бывш. УССР приезжают в Польшу организованными группами только ради получения социальной помощи. После чего сразу уезжают обратно на территории бывш. УССР.

Эту проблему 26 сентября 2022 года озвучил президент Перемышля Войцех Бакун: организованные транспорты приезжают за льготами и возвращаются на территорию б. УССР.

Это уже не военные беженцы?

В последние месяцы жители приграничного Перемышля ежедневно наблюдают целые группы иностранцев, которые перемещаются между Городским управлением в Перемышле и учреждениями социальной поддержки, такими как Городской центр социальной помощи или Учреждение социального страхования. Президент Войцех Бакун отметил, что целые организованные группы приезжают в Польшу только для того, чтобы оформить себе номер социального страхования, а затем на его основе приобрести права на такие льготы, как, в том числе, 500+ [2] Сразу после оформления официальных формальностей жители территорий бывш. УССР возвращаются в свою страну.

«Невозможно не заметить процедуру, которая происходит с некоторого времени, и которая периодически набирает силу. Нельзя не заметить организованных перевозок женщин с детьми, у которых на листках записаны процедуры, которые они должны пройти, чтобы получить материальную и финансовую помощь. Эти люди ежедневно формируют очередь перед городской администрацией, затем отправляются в MOPS и ZUS для подачи заявок на получение пособий. Потом организованным транспортом они возвращаются на [территории бывш. УССР]. Организации, оказывающие гуманитарную помощь, уже успели сориентироваться и прекратили оказание помощи таким лицам. Вопрос в том, почему ещё наше законодательство не увидело проблему дренажа польской системы социальной помощи? — написал в своём официальном профиле в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Организация, запрещённая в Российской Федерации) Войцех Бакун. — Также беспокоит и поражает тот факт, что среди многочисленных групп иностранцев очень много маленьких детей, которые на вокзалах или в других публичных местах, на улицах Перемышля проводят много времени. Невооружённым глазом видно, что они очень устали и неопрятны. Поэтому спорным вопросом становится, не используются ли они для этой процедуры». [3]

Конечно, подобная социальная несправедливость не устраивает польских граждан, которые оплачивают налоги в бюджет государства, откуда немалые суммы направляются не тем людям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке.

На различных польских порталах, в комментариях к публикациям польских СМИ интернет-пользователи постоянно отмечают рациональную политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Пишут о том, что правительство В. Орбана проводит политику, ориентированную на защиту национальных интересов Венгрии, чего они не наблюдают в действиях руководства и политиков Польши по отношению к своей стране. Пишут положительные отзывы о деятельности венгерского правительства. Зато по отношению к польской правящей элите применяют такие эпитеты как «łajdak» (мерзавец, негодяй, подлец), «cwaniak» (ловкач, хитрец), «wariat» (сумасшедший, безумец) и т.п. слова и выражения.

Вернёмся к вышеупомянутой статье А. Дуды для мировых СМИ. Цитата:

»…Однако независимость стран нашего региона всегда была солью в глазах российских империалистов. Поэтому, как только Москва оправилась от шока после потери сталинской сферы влияния, она начала стремиться к восстановлению империи. Мы помним военное нападение на Грузию в 2008 году. Мы также помним несколько жестоких подавлений движений за свободу в Белоруссии и на [территории бывш. УССР]. Наконец, мы помним враждебную политику России в отношении [киевского режима], вооружённую аннексию Крыма и Донбасса в 2014 году и, прежде всего, продолжающуюся с 24 февраля 2022 года полномасштабную геноцидную войну с [киевским режимом]…

Россия всегда хочет власти над всей Центральной и Восточной Европой. Но свободная Польша, свободная [бывш. УССР] и все другие независимые государства нашего региона никогда не согласятся на это. Для наших народов это вопрос жизни и смерти, сохранения идентичности и выживания. Это вопрос нашего будущего, безопасности и процветания». [4]

Не факт, что эту статью, наполненную стандартными штампами, написал сам Анджей Дуда. Наверняка, публикации готовят его помощники. В любом случае, явно видно передёргивание и искажение фактов. 08.08.2008 г., в день открытия XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, весь мир видел, как Грузия атаковала Южную Осетию. На эту агрессию Россия ответила операцией по «Принуждению Грузии к миру».

А во время XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи произошёл государственный переворот на территории бывш. УССР. И враждебную политику по отношению к «независимому» киевскому режиму проводила официальная Варшава, польские политики, которые открыто поддерживали второй «майдан». Именно государственный переворот на территории бывш. УССР стал причиной дальнейших трагических событий, которые в Донбассе продолжаются и в настоящее время.

И не Россия «вооружённым путём аннексировала Донбасс». В ответ на антиконституционный государственный переворот в Киеве, 7 апреля 2014 года было объявлено о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР), 27 апреля — Луганской Народной Республики (ЛНР). 11 мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы, на которых за самоопределение региона в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. [5] После чего киевские власти развязали террор и геноцид по отношению к мирному населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

Крым свой выбор сделал в марте 2014 года.

Анджей Дуда и ранее не раз повторял то, о чём на момент его выступлений уже было известно, что это фейк киевского режима. Например, А. Дуда в своём обращении упоминал о событиях в Буче. Что якобы российские военнослужащие убивали в Буче мирных жителей. Хотя к тому времени уже было доказано, что в Буче были грубые инсценировки киевской стороны с целью дискредитации вооружённых сил РФ.

Кстати, бывший французский военный Адриан Боке тоже не раз говорил о Буче. И рассказывал, как всё было на самом деле. В результате обнародованной неудобной правды о событиях в Буче, Адриан Боке едва не лишился жизни во время нападения на него в Стамбуле. [6]

Совсем ненадолго президент Польши отвлёкся от России. Он был на церемонии прощания с британской королевой Елизаветой II. Там он продемонстрировал свои шулерские способности, достав из рукава шпаргалку с заранее подготовленным текстом соболезнования. Но даже в этом господин Дуда не преуспел — был изобличён внимательными зрителями. [7]

Сразу после этого, как ни в чём не бывало, А. Дуда отметился на 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Умудрился обвинить во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Чего Сергей Викторович себе не позволяет, в отличие от заочного «обвинителя». Анджей Дуда снова не стеснялся громких заявлений, обвинений в адрес России и даже угрожал нашей стране американским ядерным оружием. [8]

С учётом подобной постоянной риторики польского президента и других польских политиков, сложно сказать однозначно, история развивается по спирали или современные польские правящие круги топчутся на месте.

Ещё в 1930 году была опубликована серия статей выдающегося польского политического деятеля и публициста — Романа Дмовского. Эти его статьи, а также другие материалы, карикатуры по теме польско-советских отношений печатались во всесоюзной газете «Известия».

В газете «Известия» (№98 (3945) от 09.04.1930) на странице 1 была опубликована статья «В Польше растёт беспокойство в связи с агрессивными намерениями пилсудчиков». В частности, в ней написано: «…Тема о возможности провокации войны становится чрезвычайно острой».

Сегодня этому вопросу посвящает большую статью один из самых крупных и очень осторожных польских политиков, основоположник национал-демократии Роман Дмовский. Он констатирует, что надежды на европейскую стабилизацию оказались иллюзиями. Сегодня болезнь Европы представляется гораздо серьезнее, чем можно было думать…

«Господствующий ныне «политический коммивояжер», — говорит Дмовский, — оказался в подобном же положении. Всюду перепроизводство, всюду застой. Взоры коммивояжера обращаются к стране, начинающейся в Европе и кончающейся у берегов Тихого океана. Коммивояжер мало заботился о том, что происходит в СССР. Там могли твориться самые ужасные вещи. Политического коммивояжера это мало беспокоило. Но вот он узнает о пятилетке, о плане индустриализации России. Этот план не дает спать коммивояжеру. Вместо того чтобы стать объектом эксплуатации, Россия готовится стать опасным соперником. И коммивояжер горит возмущением. Большевики перешли всякие пределы беззакония — они собираются индустриализовать Россию. Такой вещи совесть польского и американского коммивояжера перенести не в состоянии, и коммивояжер сказал себе: «С СССР надо покончить…».

Известия №98 — 3945. 9.04.1930. С.1. Статья В Польше растёт беспокойство в связи с агрессивными намерениями пилсудчиков

В следующем номере «Известий» (№99 (3946) от 10.04.1930) была опубликована вторая статья Романа Дмовского, подзаголовок которой гласил: «Мировой коммивояжер готов воевать до последней капли крови… польского солдата».

А в самой статье автор писал следующее: «…Инициаторы военных планов рассчитывают не только на уничтожение советского строя, но и на раздел России между крупными и даже мелкими государствами. Но европейские народы не очень-то хотят войны, ибо помнят ещё мировую войну…»

Известия №99 - 3946. 10.04.1930. С.1. Статья Романа Дмовского. 1.1 Известия №99 - 3946. 10.04.1930. С.1. Карикатура В неивестное... Путь военных авантюр. 1.2

Здесь следует отметить, что в современной Польше обычные её граждане намного мудрее польских политиков. И они прямо заявляют: «Это не наша война»! Не желая воевать за непонятные киевские интересы, пропитанные бандеровской идеологией, и не желая втягивания Польши в открытое противостояние с Россией.

И ещё фрагмент текста из второй статьи Романа Дмовского: «…Однако, воинственные финансисты не являются такими нереальными политиками. Свои собственные государства они не думают втягивать в войну. Их идея — поручить эти операции ПОЛЬШЕ. Об этом финансисты говорят совершенно открыто. Оказывается, что мы по-прежнему имеем репутацию дураков, которых можно уговорить на все… Наконец, каждый, кто внимательно читает газеты, должен был заметить планы антисоветской компании во всех странах…».

Известия №100 - 3947. 11.04.1930. С.1. Польша и антисоветский фронт. 1.2

А в выпуске «Известий» №104 (3951) от 15.04.1930 упоминается четвёртая статья Дмовского. «В своей четвертой статье о польско-советских отношениях, помещенной в «Газете Варшавской», Роман Дмовский прежде всего указывает на полное отсутствие «ясной и логической линии» польской политики на Востоке. Дмовский считает необходимым очистить ту мутную воду польско-советских отношений, в которой враги Польши стараются ловить рыбу. Для этого, по его мнению, необходимы два условия: здравый смысл и элементарная честность».

Известия №104 - 3951. 15.04.1930. С.1. 1.2. Четвертая статья Дмовского. Краткий анонс

Читаешь публикации почти столетней давности, а такое впечатление, что эти статьи написаны сейчас, о современных польско-российских отношениях. И, к сожалению, ничего не изменится в лучшую сторону, пока политики правящей польской элиты сильнее ненавидят Россию, чем любят Польшу. А в своей деятельности больше думают о мести врагу, а не о пользе для собственного народа.

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