Москва, , 12:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул значимость ее деятельности в спасении многих людей. Об этом 1 октября сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это — подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине», — отмечается в телеграмме.

Путин отметил, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, у истоков которой и стояла Зинаида Виссарионовна.