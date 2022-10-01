Новосибирск, , 11:58 — REGNUM В Новосибирской области вынесен приговор бывшим сотрудникам отдела лесных отношений регионального министерства природных ресурсов, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным следствия, подсудимые ранее получили от лесопользователей более 1,6 млн рублей за обеспечение победы в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Участки были отведены в удобных для предпринимателей местах.

«Кроме того, бывший инженер отдела лесных отношений передал своему начальнику взятку за не привлечение его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины, а также общее покровительство и попустительство по службе», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний Ордынский районный суд Новосибирска приговорил фигурантов к выплате штрафа. Так, начальник отдела должен заплатить 9,5 млн, инженер — 12,5 млн рублей. Осужденные также на девять лет лишены права занимать государственные и муниципальные должности.

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