Донецк, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР. Об этом 1 октября сообщила Народная милиция республики.

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«За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 118 боеприпасов из РСЗО «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также танков и минометов калибром 120-мм», — отмечается в сообщении.

Огонь велся по районам семи населенных пунктов республики.

Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, две позиции минометных расчетов, две боевые бронированные машины и два беспилотных летательных аппарата, потери ВСУ составили «до 40 человек личного состава».