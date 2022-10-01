Москва, , 11:57 — REGNUM Факт обстрела киевскими нацистами поселка Гордеевка на территории Курской области поручил расследовать председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ территории Курской области. Сообщается, что под ударом оказался поселок Гордеевка. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и линия электропередач», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в ходе расследования российские следователи дадут правовую оценку указанному инциденту, а также установят причастных к этому преступлению лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЛНР задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня ВСУ.