Кемерово, , 11:49 — REGNUM Пятая группа мобилизованных жителей Кемеровской области отправилась в учебные центры. Построение и проводы бойцов прошли у мемориального комплекса Героям-сибирякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Проводы мобилизованных в Кузбассе Правительство Кемеровской области

По словам губернатора Сергея Цивилева, с 30 сентября, то есть после подписания договора о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей, ситуация изменилась.

«Если раньше вы уходили на специальную военную операцию, то теперь вы уходите защищать Россию, потому что в составе нашей страны появилось 4 новых региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области», — отметил он.

Глава региона пообещал приехать 3 октября в учебный центр для проверки военной подготовки и снабжения. Он добавил также, что пока мужчины будут защищать страну, об их семьях будут заботиться власти субъекта.