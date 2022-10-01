Донецк, , 11:48 — REGNUM Фотографии первой родившей после воссоединения республик Донбасса и освобождённых территории б. УССР в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданки РФ опубликовал 1 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знакомьтесь, это … — первая россиянка, которая родилась в Донецкой Народной Республике после воссоединения с Россией», — написал он в своём сообщении, к которому прикрепил несколько фотографий девочки.

Также Хоценко уточнил, что он уверен в том, что новорожденная вырастет настоящей патриоткой нашей Родины и поздравил её родителей с этим событием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Дании вызвал посла РФ в связи с воссоединением с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.