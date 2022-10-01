Циолковский, Амурская область, , 11:47 — REGNUM Первый спутник проекта российской глобальной многофункциональной спутниковой системы «Сфера» доставлен на космодром Восточный для подготовки к запуску. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Восточный» roscosmos.ru

Первым аппаратом в составе формируемой группировки станет спутник «Скиф-Д». Планируется, что доставленный на космодром спутник будет запущен ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком фрегат осенью 2022 года.

Система «Скиф» станет одним из компонентов группировки «Сфера». Спутники «Скиф» будут использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Запускаемый в 2022 году спутник «Скиф-Д» позволит отработать технологии будущей группировки. В основной состав системы «Скиф» войдёт 12 спутников. Планируется, что шесть аппаратов будут запущены в 2027 году, ещё шесть — в 2029 году.

Проект «Сфера» реализуется в рамках федеральной целевой программы развития космических информационных технологий на период до 2030 года. Ожидается, что к 2030 году созданная в рамах этого проекта спутниковая группировка будет насчитывать несколько сотен космических аппаратов.

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