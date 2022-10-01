Луганск, 1 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В ЛНР задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня ВСУ. Об этом 1 октября заявил источник в силовых структурах ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Силовики задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара», — передает источник РИА Новости.

26 сентября в ЛНР также задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что именно по его наводке из американской РСЗО HIMARS обстреляли поселок Новоайдар.