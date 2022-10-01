Молдавия, , 11:29 — REGNUM Все члены Североатлантического альянса (НАТО) обсудят заявку киевского режима на ускоренное принятие в его состав. Об этом 1 октября заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на брифинге с главой минобороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишинёве.

Кристин Ламбрехт Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

«[Киев] волен выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободным. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии», — сказала она.

Также глава минобороны ФРГ подчеркнула, что при этом также необходимо учитывать ситуацию на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заявления Владимира Зеленского о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО негативным образом отреагировали читатели британской газеты Daily Mail.