Иркутск, 1 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Подвиг жителей Иркутска в годы Великой Отечественной войны увековечили в стеле «Иркутск — город трудовой доблести», который открыли 1 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Администрация Иркутска Стела «Иркутск — город трудовой доблести»

30-метровый монумент возведён на транспортной развязке плотины ГЭС. Почётное звание столице Приангарья было присвоено Указом президента России Владимира Путина 2 июля 2020 года. По словам председателя правительства области Константина Зайцева, значение этого статуса нельзя переоценить.

«Мы должны воспитывать подрастающее поколение на собственных примерах. Наши дети и внуки должны знать о подвиге иркутян в годы войны. Как трудились их сверстники на заводах, как мамы и бабушки отдавали все силы в полях, выращивая хлеб, как врачи и медсёстры выхаживали раненых в госпиталях», — отметил он.

Мэр города Руслан Болотов добавил, что подобные памятные знаки являются ответом современному миру, заявлением, что Россия никому и никогда не даст переписать историю и навязать чуждые ценности.

Добавим, что высота стела достигает 31 метр, 25 из которых составляет шпиль. На нижней части размещены бронзовые панно с изображениями иркутских предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны. В их числе завод тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева, авиазавод, Восточно-Сибирская железная дорога и так далее.