Москва, 1 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российские казаки с 2014 года активно принимают участие в событиях, связанных с воссоединением Крыма с Россией, войной в Донбасс и специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 1 октября сообщает «Ридовка» со ссылкой на материалы книги «Казачий авангард. Документальное повествование».

Ольга Заузанова ИА REGNUM Казаки

Отмечается, что в настоящее время к казакам «сформировалось отношение будто к ряженым чудакам, нелепо подражающим своим предкам и выступающим эдакими маскотами Кубани».

При этом у казачьего движения имеется свою долгая история и оно прошло путь от степной, запорожской вольницы до принятия обязательств по несению службы и защите российского государства в 1579 году, когда царь Иван Грозный послал донским казакам грамоту с призывом служить ему, за что обещал их «жаловать».

В то же время, после Великой Октябрьской революции многие из казаков оказались на стороне белых, однако уже во время Великой Отечественной войны те из них, кто остался на Родине, пошли служить в Красную армию.

«Но вот прошло очень много лет, и казаки стали для рядового обывателя эдаким культурным рудиментом — театрализованным анахронизмом, не вызывающим ничего, кроме высокомерного недоумения и снисходительного отношения, как к чему-то отжившему. Кто это, зачем они вообще? Насколько ошибочно было это предубеждение показали последние полгода военных действий на [территроии б. УССР], где себя героически проявили казаки-добровольцы не только с Кубани, но и с Урала, Сибири, Поволжья, Кавказа, Дона», — говорится в публикации.

Также указывается, что прямо в данный момент подразделение БАРС-16 из казачьего отряда «Кубань» защищает от натиска киевских боевиков Красный Лиман в ДНР и они давно уже не воюют на конях с шашками и пиками.

Кроме того, уточняется, что во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в этом также принимали активное участие казаки, которые не дали возможности боевикам из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникнуть на территорию тогда ещё будущей Республики Крым.

«Что было дальше — знают все: благополучно прошел референдум, большинством крымчан было решено возвращаться в родное лоно, в состав России. До этого, параллельно событиям на Перекопе, Турецком Валу и Чонгаре, происходили свои игры судьбы внутри Крыма, в городах, где не дремали СБУ и прочие, и там казаки проявили себя с лучшей из сторон. Позже многие из них были награждены, как их атаман Долуда, медалью «За возвращение Крыма», и их заслуги не остались незамеченными. Тогда кровопролития удалось избежать: способствовало ли тому удачное стечение обстоятельств или Божья воля — неизвестно. Кровь пролилась уже позже, в том числе и казачья, там, куда казаков снова призвал долг перед родной землей — на Донбассе. Но это уже совсем другая история…», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская система ПВО сработала в пятый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области.