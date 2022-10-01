Донецк, , 11:19 — REGNUM ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:26 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️11:03 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за час ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда.

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