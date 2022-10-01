Москва, , 11:17 — REGNUM Новый внедорожник семейства отечественных автомобилей представительского класса Aurus представлен в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Aurus Дарья Драй © ИА REGNUM

Сборка новой модели осуществляется на заводе в Елабуге. В производстве узлов и агрегатов автомобиля участвует более сотни российских компаний.

Представители Aurus отметили высокий уровень локализации производства. Около 70% узлов представительского внедорожника поставляется отечественными компаниями. В 2021 году уровень локализации сборки автомобилей Aurus составлял чуть выше 50%.

Ожидается, что товарные модели Aurus Komendant появятся в 2023 году. Стартовая цена составит 33,7 млн рублей.

Komendant стал третьей моделью в линейке представительских автомобилей Aurus. Ранее марка была представлена седаном Senat и минивэном Arsenal.

Впервые автомобили Aurus Senat были представлены широкой публике в мае 2018 года на инаугурации президента России. Этот проект разработана институтом «НАМИ» как платформа для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране.

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