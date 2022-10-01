Копенгаген, , 11:13 — REGNUM МИД Дании вызвал посла РФ в связи с воссоединением с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 1 октября говорится в сообщении внешнеполитического ведомства королевства.

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«Дания никогда не согласится с попыткой РФ изменить границы [б. УССР] с помощью военной силы. Этот посыл должен быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла РФ на беседу», — отмечается в сообщении главы МИД Дании Йеппе Кофода.

Он добавил, что референдумы «нарушают международное право».