1 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Российские официальные лица довольно вяло комментируют «шалости» своих прибалтийских и польских коллег, в том числе варварское отношении к памятникам борцам с фашизмом.

Александр Александров, , 13:59 — REGNUM Сегодня ночью Финляндия вслед за республиками Прибалтики и Польшей закрыла границы для российских туристов с действующими шенгенскими визами. Страны Прибалтики и Польша ограничили въезд гражданам России на свои территории уже с 19 сентября. Через эти страны проходили последние возможные наземные пути для российских туристов из России в Европу и обратно.

Министерство иностранных дел РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято несмотря на то, что запрет не получил одобрения Совета ЕС и действия этих стран нарушают Шенгенский кодекс о границах, который точно определяет причины ограничения въезда в страну обладателя шенгенской визы. По кодексу подобные решения должны приниматься для каждого случая индивидуально, права страны-члена на дополнительные запретные меры кодексом не предусмотрены.

С интересом жду реакции официальных европейских надзирающих структур. Скорее всего, не дождусь.

А чем ответит Россия?

Российские официальные лица довольно вяло комментируют «шалости» своих прибалтийских и польских коллег, в том числе варварское отношении к памятникам борцам с фашизмом. А ведь после сноса знаковых святынь в рижской Пардаугаве и демонтажа нарвского монумента «Танк Т-34» гробокопатели продолжают борьбу с памятниками поменьше по всей территории своих республик.

Демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве Цитата из видео: «Демонтаж памятника Т-34 в Эстонии»

Так же невнятно Россия отреагировала на запрет передвижения туристов по их странам.

Вполне возможно, что сейчас, что называется, «не до них» или, как считают многие эксперты, у России не осталось никаких, кроме военных, рычагов давления.

В этой связи заслуживает безусловной поддержки инициатива президента Путина на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в начале сентября об упрощении въезда в Россию туристам из недружественных стран. Несмотря на то, что Европа вводит всё новые санкции против россиян, президент призвал не «цепляться за принцип взаимности» в этом вопросе.

Заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. 06.09.2022 г. Цитата из видео: «Заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма». kremlin.ru

Отличный асимметричный ответ. Стоит предложить ускорить принятие этой инициативы президента и предложить выдавать электронные визы и сделать их бесплатными или с минимальной, символической стоимостью. В это сложное время в Россию поедут только те, для кого она действительно является Отечеством.

Нельзя не упомянуть о том, что сейчас в большинстве европейских стран заблокированы практически все российские информационные ресурсы, а местные СМИ не отличаются правдивостью. В этих условиях возможность соотечественникам своими глазами увидеть, что происходит в России, бесценна.

Напомню, что до «коронавирусного периода» электронные и бесплатные визы уже выдавались. С 1 июля 2019 года был доступен въезд по электронной визе в Калининградскую область, а с 1 октября того же года по такому документу можно было посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

К началу февраля 2020 года было оформлено более 94 тысяч электронных виз для въезда в Калининградскую область и более 105 тысяч в Санкт-Петербург и Ленобласть. Чаще всего электронные визы в С.-Петербург оформляли жители Эстонии, в Калининградскую область — литовцы и поляки.

21 июля 2020 года проект закона о введении электронной однократной визы одобрили российские парламентарии.

Магнус фон Райт. Таможня. 1837

Для получения электронных виз в МИДе был создан специальный интернет-ресурс.

Заслуживает внимания и действующая аналогичная белорусская инициатива. Несмотря на угрожающие окрики и серьезные предупреждения местных властей о недопустимости посещения республики, более 244 тысяч иностранцев посетили Белоруссию в рамках программы безвизового въезда. По данным пограничного комитета, с 15 апреля по 20 сентября 2022 года по безвизовому режиму в Белоруссию прибыли 156 563 гражданина Литвы, 61 448 граждан и 18 768 неграждан Латвии. Кроме того, с 1 июля правом безвизового въезда в республику воспользовались 7582 гражданина Польши.

По соцсетям уже кочует шутка по теме: «Россия не будет вводить ответные санкции для жителей Европы по визам. Лавров: «Мы организуем новогодние туры в Россию — помойся, погрейся и поешь. Оплата в рублях».

Теперь очень важно, чтобы МИД РФ не заволокитил своевременную, неожиданную и нестандартную инициативу президента Путина.

Наблюдаем. Время пошло.