Александр Александров, 1 октября 2022, 13:59 — REGNUM Сегодня ночью Финляндия вслед за республиками Прибалтики и Польшей закрыла границы для российских туристов с действующими шенгенскими визами. Страны Прибалтики и Польша ограничили въезд гражданам России на свои территории уже с 19 сентября. Через эти страны проходили последние возможные наземные пути для российских туристов из России в Европу и обратно.
Решение принято несмотря на то, что запрет не получил одобрения Совета ЕС и действия этих стран нарушают Шенгенский кодекс о границах, который точно определяет причины ограничения въезда в страну обладателя шенгенской визы. По кодексу подобные решения должны приниматься для каждого случая индивидуально, права страны-члена на дополнительные запретные меры кодексом не предусмотрены.
С интересом жду реакции официальных европейских надзирающих структур. Скорее всего, не дождусь.
А чем ответит Россия?
Российские официальные лица довольно вяло комментируют «шалости» своих прибалтийских и польских коллег, в том числе варварское отношении к памятникам борцам с фашизмом. А ведь после сноса знаковых святынь в рижской Пардаугаве и демонтажа нарвского монумента «Танк Т-34» гробокопатели продолжают борьбу с памятниками поменьше по всей территории своих республик.
Так же невнятно Россия отреагировала на запрет передвижения туристов по их странам.
Вполне возможно, что сейчас, что называется, «не до них» или, как считают многие эксперты, у России не осталось никаких, кроме военных, рычагов давления.
В этой связи заслуживает безусловной поддержки инициатива президента Путина на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в начале сентября об упрощении въезда в Россию туристам из недружественных стран. Несмотря на то, что Европа вводит всё новые санкции против россиян, президент призвал не «цепляться за принцип взаимности» в этом вопросе.
Отличный асимметричный ответ. Стоит предложить ускорить принятие этой инициативы президента и предложить выдавать электронные визы и сделать их бесплатными или с минимальной, символической стоимостью. В это сложное время в Россию поедут только те, для кого она действительно является Отечеством.
Нельзя не упомянуть о том, что сейчас в большинстве европейских стран заблокированы практически все российские информационные ресурсы, а местные СМИ не отличаются правдивостью. В этих условиях возможность соотечественникам своими глазами увидеть, что происходит в России, бесценна.
Напомню, что до «коронавирусного периода» электронные и бесплатные визы уже выдавались. С 1 июля 2019 года был доступен въезд по электронной визе в Калининградскую область, а с 1 октября того же года по такому документу можно было посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
К началу февраля 2020 года было оформлено более 94 тысяч электронных виз для въезда в Калининградскую область и более 105 тысяч в Санкт-Петербург и Ленобласть. Чаще всего электронные визы в С.-Петербург оформляли жители Эстонии, в Калининградскую область — литовцы и поляки.
21 июля 2020 года проект закона о введении электронной однократной визы одобрили российские парламентарии.
Для получения электронных виз в МИДе был создан специальный интернет-ресурс.
Заслуживает внимания и действующая аналогичная белорусская инициатива. Несмотря на угрожающие окрики и серьезные предупреждения местных властей о недопустимости посещения республики, более 244 тысяч иностранцев посетили Белоруссию в рамках программы безвизового въезда. По данным пограничного комитета, с 15 апреля по 20 сентября 2022 года по безвизовому режиму в Белоруссию прибыли 156 563 гражданина Литвы, 61 448 граждан и 18 768 неграждан Латвии. Кроме того, с 1 июля правом безвизового въезда в республику воспользовались 7582 гражданина Польши.
По соцсетям уже кочует шутка по теме: «Россия не будет вводить ответные санкции для жителей Европы по визам. Лавров: «Мы организуем новогодние туры в Россию — помойся, погрейся и поешь. Оплата в рублях».
Теперь очень важно, чтобы МИД РФ не заволокитил своевременную, неожиданную и нестандартную инициативу президента Путина.
Наблюдаем. Время пошло.