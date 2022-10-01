Новая Каховка, Херсонская область, , 11:03 — REGNUM Российская система ПВО сработала 1 октября в пятый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области. Об этом сообщает «Новокаховская правда».

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Произошло не менее пяти взрывов.

«10.55 — Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале издания.

Другие подробности в связи с возобновившимися обстрелами Новой Каховки со стороны ВСУ пока не приводятся. Также нет сведений о пострадавших и погибших в результате действий ВСУ.