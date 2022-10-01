Лондон, , 11:00 — REGNUM На заявления Владимира Зеленского о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс (НАТО) негативным образом отреагировали 30 сентября читатели британской газеты Daily Mail.

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

При этом часть из них обвинила главу киевского террористического режима в том, что он затягивает конфликт.

«НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу», — написал один из читателей издания.

«Может быть, если бы Зеленский не преследовал русскоязычных, до этого бы не дошло? Почему бы просто не оставить их в покое? Зачем запрещать русский язык?», — задался вопросом ещё один пользователь.

«Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли США его на произвол судьбы?», — поддержал его другой комментатор.

«Сотрите с лица земли этого идиота в зелёной рубашке и приступайте к мирному соглашению», — предложил ещё один читатель газеты.

«Зеленский стремится к еще большим разрушениям на [территории б. УССР], блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО», — констатировал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico написало, что заявления Владимира Зеленского на тему того, что киевский режим намерен подать заявление на ускоренное вступление в НАТО, стали неожиданностью для Соединённых Штатов.