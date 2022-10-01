Ачинск, Красноярский край, , 10:58 — REGNUM Жителям Ачинска Красноярского края вернули незаконно начисленную плату за отопление. Пострадавшие ранее обратились в Роспотребнадзор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

Батарея отопления Kg.mirtv.ru

Горожане пожаловались на ООО «Теплосеть» за плату за отопление в летний период. В ходе проверки выяснилось, что плата потребителям начислялась необоснованно — в расчёт были включены «горячие» полотенцесушители, обогрев которых связан с горячим водоснабжением.

«От противоправных действий ресурсоснабжающей организации пострадали сотни жителей семи многоквартирных домов. С них незаконно взяли плату на общую сумму в размере более 350 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Сотрудники управления обратились в суд с требованием прекратить противоправные действия и произвести всем пострадавшим перерасчет. В ответ ресурсоснабжающая организация провела перерасчёт и попросила прекратить производство.

К настоящему времени суд вынес три решения о признании действий компании по начислению платы за отопление незаконными. Рассмотрение ещё трёх исков, как отмечается, состоится в ближайшее время.