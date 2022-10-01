Василий Иванов,
1 октября 2022, 14:02 — REGNUM Историческое воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем отпраздновали концертом-митингом на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
День 30 сентября стал большим событием и праздником для всех жителей Донбасса. Вместе с Херсоном и Запорожьем Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Отметить это историческое событие на Красной площади пришли десятки тысяч граждан России.
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Басков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Чичерина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Чичерина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шаман
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Шамана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аким Апачев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Майданов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Катя Агранович и Семен Пегов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хор Турецкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
На праздничном митинге-концерте выступили артисты, музыканты, военные, политические лидеры и общественные деятели. Кульминацией торжества стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.
Выступление Леонида Пасечника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Сальдо
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Дениса Пушилина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Евгений Балицкий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Президента России Владимира Путина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Это без преувеличения исторический день! День правды и справедливости!» — заявил президент.
Выступление Президента России Владимира Путина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Он также отметил, что при распаде СССР именно элиты решали судьбы миллионов людей, не спросив их о том, хотят ли они сохранить статус российских подданных:
«Миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас современная Россия предоставила людям из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией… Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце! Добро пожаловать домой!.. И мы помним, что сегодняшним днём и сегодняшним торжеством мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам… Мы стали сильнее, потому что мы вместе! За нами правда, а в правде — сила! Значит Победа будет за нами!».
Исполнение гимна Российской Федерации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Расторгуев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Майданов и Роман Разум
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Машков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Машков выступает перед собравшимися
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Майданов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
После своей речи президент вместе с собравшимися исполнил гимн Российской Федерации.
Митинг-концерт, посвященный воссоединению с Россией собрал 180 тыс человек
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Маршал
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богдана Нещерет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иван Охлобыстин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Тысячи молодых людей пришли поддержать новые регионы России
Василий Иванов © ИА REGNUM
По данным МВД России, в концерте на Красной площади приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы.