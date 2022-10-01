1 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 14:02 — REGNUM Историческое воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем отпраздновали концертом-митингом на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

День 30 сентября стал большим событием и праздником для всех жителей Донбасса. Вместе с Херсоном и Запорожьем Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Отметить это историческое событие на Красной площади пришли десятки тысяч граждан России.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Николай Басков Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Чичерина Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Чичерина Василий Иванов © ИА REGNUM

Шаман Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Шамана Василий Иванов © ИА REGNUM

Аким Апачев Василий Иванов © ИА REGNUM Денис Майданов Василий Иванов © ИА REGNUM

Катя Агранович и Семен Пегов Василий Иванов © ИА REGNUM

Хор Турецкого Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

На праздничном митинге-концерте выступили артисты, музыканты, военные, политические лидеры и общественные деятели. Кульминацией торжества стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выступление Леонида Пасечника Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Пушилин и Леонид Пасечник Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Сальдо Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Дениса Пушилина Василий Иванов © ИА REGNUM

Евгений Балицкий Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президента России Владимира Путина Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

«Это без преувеличения исторический день! День правды и справедливости!» — заявил президент.

Выступление Президента России Владимира Путина Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также отметил, что при распаде СССР именно элиты решали судьбы миллионов людей, не спросив их о том, хотят ли они сохранить статус российских подданных:

«Миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас современная Россия предоставила людям из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией… Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце! Добро пожаловать домой!.. И мы помним, что сегодняшним днём и сегодняшним торжеством мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам… Мы стали сильнее, потому что мы вместе! За нами правда, а в правде — сила! Значит Победа будет за нами!».

Исполнение гимна Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Николай Расторгуев Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Майданов и Роман Разум Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Машков Василий Иванов © ИА REGNUM Владимир Машков выступает перед собравшимися Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Майданов Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

После своей речи президент вместе с собравшимися исполнил гимн Российской Федерации.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению с Россией собрал 180 тыс человек Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Маршал Василий Иванов © ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога Василий Иванов © ИА REGNUM

Богдана Нещерет Василий Иванов © ИА REGNUM

Иван Охлобыстин Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

Тысячи молодых людей пришли поддержать новые регионы России Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным МВД России, в концерте на Красной площади приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы.