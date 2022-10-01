Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области площадь торфяного пожара под Екатеринбургом сократилась до 20 га. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар Dave Hogg

Торф тлеет в Сысертском городском округе в районе деревни Большое Седельниково. В борьбе с огнём задействована беспилотная авиационная система с тепловизором. Всего к тушению привлечены 89 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, тление торфа началось на прошлой неделе. В Екатеринбурге и окрестностях отмечались запах гари и смог.