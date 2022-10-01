Брюссель, , 10:48 — REGNUM Из-за продолжающегося увеличения цен на энергоносители инфляция в странах еврозоны возросла рекордных 10% в годовом выражении. Об этом говорится в обнародованном 30 сентября европейского статистического агентства Eurostat.

Инфляция

Отмечается, что в более чем половине стран сообщества инфляция выросла до двузначных показателей и самые её высокие показатели наблюдаются в республиках Прибалтики, где она составляет свыше 20%.

При этом уточняется, что ниже всего уровень инфляции во Франции, где он снизился с 6,6% до 6,2% после крупных субсидий государства для оплаты счетов на электричество. В то же время, в ФРГ, которая считается локомотивом экономики ЕС, инфляция составляет максимального значения за 71 год — 10,9%, и это связано с тем, что в стране истекло действие мер правительства по смягчению кризиса.

Кроме того, указывается, что цены на энергоносители в еврозоне увеличились в среднем на 40,8%, также цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 11,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЕС и Норвегия ведут переговоры по поводу замены закупок газа Брюсселем на поставки по среднесрочным контрактам, допускающих ценовой диапазон.