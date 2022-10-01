Томск, 1 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители задержали 52-летнего местного жителя по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Руководитель строительной фирмы с декабря 2019 по февраль 2022 года в рамках муниципального контракта занимался строительством школы в Томской районе. По данным следствия, в результате было похищено около 2,5 млн рублей.

«С целью извлечения выгоды, в нарушение проектной документации, использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам. В настоящее время фигурант задержан в порядке 91 УПК РФ», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе был осуждён гендиректор фирмы, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте дороги. Он предоставил документы с ложными сведениями о стоимости использованных материалов, похитив тем самым более 28 млн рублей.

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