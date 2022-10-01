Донецк, , 10:37 — REGNUM За час ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:28 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️09:29 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️09:35 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️10:05 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️10:07 — н.п. Нетайлово — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм; ️10:22 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка до сих пор находятся под огнем ВСУ.

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