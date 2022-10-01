Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Заявления Владимира Зеленского на тему того, что киевский режим намерен подать заявление на ускоренное вступление в НАТО, стали неожиданностью для Соединённых Штатов. Об этом 30 сентября сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

Б. УССР и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Объявление [Киева] о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — говорится в публикации.

Также указывается, что источники рассказали, что у американских властей противоречивое отношение ко вступлению Киева в состав Североатлантического альянса и в том числе из-за того, что военные США должны участвовать в защите любого из членов НАТО от нападения.

Кроме этого, добавляется, что нацистский киевский режим в течение многих лет хотел получить такие гарантии, в то время как многие в США высказывали обеспокоенность возможности войны с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не стала однозначно поддерживать заявку на вступление Киева в НАТО в ускоренном порядке.