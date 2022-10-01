Москва, , 10:32 — REGNUM Правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом 1 октябяря сообщается на официальном сайте правительства.

Ипотека Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

«Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее данный период заканчивался 31 декабря 2022 г.

«При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 г.», — дополняется в сообщенгии.

На данные выплаты в 2023—2024 гг. из федбюджета планируется выделить около 90 млрд рублей.