Манагуа , 1 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Нидерландами разорвала Республика Никарагуа. Об этом 1 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление никарагуанский МИД.

Жители Никарагуа

Уточняется, что властями Никарагуа было принято такое решение из-за того, что «интервенционистские и неоколониальные» Нидерланды наносили оскорбления и продолжают их наносить семьям этой страны из Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал католическую церковь «идеальной диктатурой», так как ее члены не имеют права избирать римского папу и других сановников.