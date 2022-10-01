Астана, , 10:21 — REGNUM Оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана впервые в истории выдвинула своего кандидата на президентские выборы, которым стал Нурлан Ауесбаев. Об этом 1 октября передает Tengrinews.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Меня спрашивают, не боитесь ли вы баллотироваться в президенты. Мой ответ: я не боюсь никаких выборов, если меня поддержит народ. Наша цель — поддерживать и прославлять принципы социал-демократии», — отметил Ауесбаев.

65-летний Ауесбаев занимает пост руководителя столичного филиала ОСДП. До этого все 15 лет, которые существует партия, ОСДП бойкотировала выборы главы Казахстана.

Досрочные выборы президента Казахстана назначили на 20 ноября.