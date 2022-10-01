Пекин, 1 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в Китае за первые восемь месяцев 2022 года выросли на 11,7% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ).

(сс) Erdenebayar Автомобильное движение в Пекине

Положительная динамика на китайском авторынке сохраняется три месяца подряд. В августе в КНР продано 2 млн 125 тыс. пассажирских автомобилей, что на треть выше показателей августа 2021 года.

Рост продаж в летние месяцы объясняется отложенным покупательским спросом, возникшим в период частичных локдаунов. Также росту рынка способствуют новые меры по поддержке, принятые правительством КНР.

В CAAM прогнозируют, что по итогам 2022 года в Китае будет продано около 23 млн пассажирских автомобилей, что на 8% выше результатов 2021 года. Ожидается, что значительные рост (в 1,5 раза) покажут автомобили на новых источниках энергии, продажи которых достигнут 5 млн единиц.