Барнаул, 1 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае проиндексируют зарплату различным категориям работников бюджетной сферы. Решение принято губернатором Виктором Томенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Прокуратура Калужской области Зарплата

Зарплаты будут повышены на 4% с 1 октября. Расходы на эти цели запланированы в бюджете 2022 года, а также на плановый период 2023 и 2024 годов.

Отмечается, что это уже третье решение об индексации зарплаты бюджетников с начала года.

«В феврале 2022 года расходы на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличены на 1 миллиард рублей, с 1 июня 2022 года всем категориям работников, включая работников, получающих минимальный размер оплаты труда, — на 2,4 миллиарда рублей», — добавили в правительстве.