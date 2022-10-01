Париж, 1 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» собирается предложить своему аргентинскому форварду Лионелю Месси новый контракт. Об этом 1 октября сообщил журналист газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в одной из соцсетей.

Www.fcbarcelona.cat Лионель Месси

По информации источника, руководство «ПСЖ» намерено предложить 35-летнему футболисту контракт на один год с возможность продления его ещё на один сезон.

При этом действующий контракт игрока с парижской командой истекает летом 2023 года и ранее испанские СМИ сообщили, что он хочет вернуться в клуб «Барселона», за который выступал с 2004 по 2021 год.

Отметим, в Лионель Месси сыграл в составе «ПСЖ» в общей сложности в 45 матчах, отличившись в них 17 забитыми мячами и 23 голевыми пасами.