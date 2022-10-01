Нью-Йорк, США, 1 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. От голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции с осуждением воссоединения республик Донбасса и освобождённой части территории б. УССР с Россией воздержались 30 сентября Китай и Индия.

Un.org Китай в Совбезе ООН

«Китай воздерживается от голосования по резолюции», — заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

При этом он указал, что Совбез ООН должен быть объективным и беспристрастным, а сторонам конфликта необходимо урегулировать ситуацию путём дипломатии. Также постпред КНР подчеркнул, что действия СБ ООН должны способствовать разрядке ситуации и разрешению кризиса, а не наоборот.

Кроме того, представитель Индии в ООН также заявила, что её страна отказывается голосовать по этой резолюции.

«Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь возвращения к переговорам. Принимая во внимание всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Конституционный суд РФ проверит международные договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей на соответствие Конституции РФ.