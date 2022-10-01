Борзя, Забайкальский край, , 10:07 — REGNUM В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела против главы Борзинского района Сергея Русинова по обвинению в получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, возглавлявший тогда городское поселение Борзинское, получил взятку от предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта. В результате был заключён контракт на ремонт дороги на сумму более 18 млн рублей.

После выполнения работ по договору, фигурант узнал о возможном использовании подрядчиком некачественных материалов, потребовал от предпринимателя 280 тыс. рублей за расторжение контракта по соглашению сторон. В противном случае он пригрозил расторжением контракта в одностороннем порядке.

«Предприниматель вынужден был согласиться с предложением чиновника и передал ему деньги. В дальнейшем Русинов организовал подписание документов для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 млн рублей», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд. Русинову грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.