Анкара, 1 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Турция не принимает решение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. Об этом 1 октября говорится в заявлении турецкого МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 г., мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области», — отмечается в сообщении. Ведомство Турции добавило, что осуждает данное решение, так как «это является грубым нарушением международного права».

Также Анкара призвала стороны к мирному урегулированию на переговорах.

Договор о присоединении к РФ новых территорий подписан 30 сентября в Кремле.