Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности. Об этом 1 октября заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании — ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — сказал он.

При этом Небензя уточнил, что, как он считает, очевидно, расследовать произошедшее будут страны, в чьих территориальных водах произошла указанная диверсия — Дания и Швеция, а также владелец газопроводов — Россия, и главный выгодоприобретатель от них – Германия.

Также постпред РФ в ответ на вопрос о возможности такого расследования под эгидой ООН заявил, что он не думает, что ООН как-то относится к этому расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Вашингтоне написало, что примером демонизации России является заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу терактов на международных газовых магистралях трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».