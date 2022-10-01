Нью-Йорк, США, 1 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности. Об этом 1 октября заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании — ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нём РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — сказал он.

При этом Небензя уточнил, что, как он считает, очевидно, расследовать произошедшее будут страны, в чьих территориальных водах произошла указанная диверсия — Дания и Швеция, а также владелец газопроводов — Россия — и главный выгодоприобретатель от них — Германия.

Также постпред РФ в ответ на вопрос о возможности такого расследования под эгидой ООН заявил, что он не думает, что ООН как-то относится к этому расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Вашингтоне написало, что примером демонизации России является заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу терактов на международных газовых магистралях трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».