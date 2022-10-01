Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Конституционный суд РФ проверит международные договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на соответствие Конституции РФ. Об этом сообщается на официальном сайте КС РФ.

Конституционный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что 30 сентября поступили четыре запроса президента России о проверке соответствия Конституции РФ подписанных международных договоров о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и об образовании в составе РФ новых субъектов.

«Обращения президента РФ приняты к рассмотрению», — отмечается в сообщении КС.

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютным большинством голосов избиратели выступили за присоединение территорий к России.