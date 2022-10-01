Донецк, , 09:51 — REGNUM За минувшие сутки два человека погибли и четверо получили ранения в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 1 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 30 сентября до 08:00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли два человека и ещё четыре мирных жителя получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Куйбышевского района Донецка погибла женщина.