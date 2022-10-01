Сеул, , 09:47 — REGNUM Министерство образования, науки и техники Республики Корея запросило финансирование в размере 47,2 млрд вон ($32,9 млн) на запуск двух спутников, которые ранее планировали вывести на орбиту с помощью российских ракет-носителей. Об этом сообщает портал SpaceNews.

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Соответствующий запрос направлен в Национальное собрание (парламент) Республики Корея, которое должно согласовать бюджет министерства на 2023 год. Отвечающее за космические программы Южной Кореи ведомство запрашивает $26,1 млн на запуск спутника KOMPSAT-6 и $6,86 млн — на запуск аппарата CAS500-2.

В качестве подрядчиков рассматриваются компании из США и ЕС. Ранее в Южной Корее планировали провести запуски этих спутников посредством российских носителей. Заключённые контракты предусматривали, что спутник CAS500-2 будет запущен ракетой-носителем «Союз», а аппарат KOMPSAT-6 — новой ракетой «Ангара».

Планировалось, что оба запуска будут проведены в 2022 году. Работы по этим контрактом были остановлены из-за антироссийских санкций правительства Южной Кореи после начала специальной военной операции.

В запросе министерства признаётся, что Южная Корея не сможет вернуть $32,9 млн, уже переданные российской стороне в рамках контрактов по запуску указанных выше спутников и аппарата SNIPE. Условия контрактов предусматривали возможность их расторжения в случае форс-мажорных обстоятельств без возмещения затрат.

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