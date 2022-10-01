Минск, , 09:46 — REGNUM На современном этапе развития международных отношений Минск и Пекин усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, заявил 1 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества», — отмечается в поздравлении Лукашенко в адрес председателя КНР Си Цзиньпина по случаю Дня провозглашения КНР. Текст опубликован на сайте белорусского лидера.

Подчеркивается, что под руководством Коммунистической партии КНР предпринимает решительные шаги для реализации «цели второго столетия», становясь все более современным, процветающим и сильным государством.

«Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре 2022 г. в Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в ШОС», — отметил Лукашенко.

По его словам, Минск остается активным участником китайской инициативы «Один пояс, один путь» и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, «вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства».