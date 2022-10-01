Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению четыре запроса президента России Владимира Путина о проверке на соответствие Основному закону подписанных международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, сообщили в КС.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Поступили четыре запроса президента России о проверке соответствия Конституции РФ подписанных международных договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, сообщается на сайте КС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, договоры были подписаны в Кремле. Если документы соответствуют Конституции, они будут направлены на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.

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Одновременно с международными договорами в Государственную думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.

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