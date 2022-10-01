Донецк, , 09:24 — REGNUM Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка до сих пор находятся под огнем ВСУ. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 09:00 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами.

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