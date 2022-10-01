Москва, , 09:22 — REGNUM Свои поздравления личному составу и ветеранам Сухопутных войск РФ в связи Днём этого рода войск направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 1 октября обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Сухопутных войск. На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, надёжно стояли на страже суверенитета и независимости Отечества, защищали неотъемлемое право нашего народа на мирную жизнь и созидательный труд», — говорится в поздравительном послании.

Также он уточнил, что в истории России навсегда останутся отвага и мужество её солдат и офицеров, которые были проявлены ими на полях масштабных сражений, где закалялась мощь и слава русского оружия, а также укреплялись традиции боевого братства.

При этом российский лидер подчеркнул, что современный состав Сухопутных войск хочет быть достойным своих предшественников и ветеранов, демонстрируя высокие ратные и патриотические качества, а также верность присяге и долгу, что убедительно проявилось в ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись, приуроченную ко Дню Сухопутных войск России, обнародовало Минобороны РФ.