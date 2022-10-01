Москва, , 09:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам», — отмечается в телеграмме президента РФ.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов РФ и КНР», — дополняется в сообщении.