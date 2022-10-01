Омск, 1 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Объём торговли между Омской областью и Белоруссией по итогам 2021 года вырос на 61% и достиг 75 млн долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Омской области Встреча губернатора Омской области Александра Буркова и министр спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука

В эти дни в регионе с визитом находится делегация официальных и деловых кругов Белоруссии, проходит выставка-ярмарка белорусских товаров. По словам губернатора Александра Буркова, на протяжении многих лет соседнее государство является одним из основных внешнеторговых партнёров области.

На встрече с министром спорта и туризма Белоруссии Сергеем Ковальчуком стороны подписали протокол заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере импортозамещения, развития сельского хозяйства, промышленности, гуманитарных связей.

«По итогам прошлого года объем взаимной торговли вырос на 61% и достиг около 75 млн долларов. Учитывая важность и стратегическую значимость укреплять и развивать отношения между Омской областью и белорусскими регионами, наша встреча служит важным шагом на пути к всеобъемлющему партнерству», — отметил глава региона.

Добавим, что Белоруссия входит в числе пяти основных торговых партнеров Омской области. Регион экспортирует продукцию нефтехимической отрасли, продукты питания, а также изделия машиностроения, импортирует сельскохозяйственную и другую технику технику, химическую продукцию, мебель, текстильные изделия и так далее.