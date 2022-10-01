Брюссель, , 09:14 — REGNUM ЕС и Норвегия ведут переговоры по поводу замены закупок газа Брюсселем на поставки по среднесрочным контрактам, допускающих ценовой диапазон, заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время Евросоюз импортирует норвежское голубое топливо по соглашениям со спотовой стоимостью. Симсон отметила, что со стороны Брюсселя в консультациях участвует специальная рабочая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил о том, что несмотря на кризис, Осло не станет снижать цену на природный газ для ЕС.

9 сентября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава выступает за то, чтобы цены на газ в Евросоюзе необходимо огранить не только на импортируемое из России сырье, но и на топливо от других поставщиков.

Читайте также: Норвегия хочет сорвать джекпот и выступает против лимита цен на газ