Прага, , 09:11 — REGNUM На протяжении последних месяцев в Чехии наблюдается резкий рост количества нелегальных мигрантов, и чешская полиция задержала рекордное число «проводников» таких беженцев, четвертая часть из которых оказалась жителями территории б. УССР. Об этом 1 октября пишет местная газета Lidovky.

Нелегальные мигранты Gémes SándorSzomSzed

По информации издания, на протяжении девяти месяцев 2022 года чешские правоохранители выявили 125 «проводников» нелегальных мигрантов, в то время как в прошлые годы их отлавливали единицы.

При этом отмечается, что чаще всего подобной контрабандой людей занимаются жители территории бывш. УССР.

«В общей сложности мы задержали 30 [киевских] проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», — сказал пресс-секретарь полицейского управления Чехии Йозеф Боцан.

Также экс-глава отдела розыска Таможенного управления страны Роберт Шлахта рассказал, что чешские правоохранители подозревают, что в этом преступном бизнесе участвуют жители с территории б. УССР, приехавшие в Чехию после начала спецоперации ВС РФ. Кроме них, этим занимаются чешские граждане из приграничных районов, так как за такое преступление строгого наказания.

Помимо того, указывается, что из-за растущего числа совершающих подобные преступления власти Чехии намерены ужесточить наказание за них, и в данный момент над этим работают минюст и МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне комитет Национальной ассамблеи Пакистана выразил обеспокоенность незаконным въездом в страну большого числа афганских граждан и присутствием в ней незарегистрированных афганских иммигрантов.