Ханты-Мансийск, , 09:10 — REGNUM Власти Югры закупили спальники и коврики для подлежащих мобилизации жителей региона. Об этом заявил в ходе брифинга председатель думы Югры Борис Хохряков.

Борис Хохряков Dumahmao.ru

«Спальники и коврики уже закуплены, а амуниции очень мало в наличии, поэтому сейчас идёт поиск, где её закупить», — пояснил спикер парламента ХМАО.

Борис Хохряков отметил, что из резервного фонда ХМАО на эти цели выделено почти пять миллионов рублей.

Кроме того, дума ХМАО узаконила меры поддержки семей мобилизованных. Это — компенсация за нахождение ребенка в детском саду, бесплатное двухразовое питание школьников и бесплатная юридическая помощь. Специальные меры поддержки введены для сотрудников Федеральной службы безопасности, которые стали инвалидами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече депутатов думы Югры фракции ЛДПР прозвучал упрёк в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, что некоторые мобилизованные слабо экипированы. Помимо термобелья. налокотников и наколенников, не хватает воинских аптечек.

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