Липецк, , 09:03 — REGNUM Завод «Моторинвест» в Липецкой области начал выпуск электрических автомобилей под брендом Evolute. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Автомобиль Dongfeng AX7 Navigator84

Первой моделью нового бренда стал седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащается двигателем мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 260 Нм. Запас хода на одном заряде батареи составляет 420 км.

Официальные дилеры бренда начнут приём заказов на новый седан в октябре 2022 года. В Минпромторге напомнили, что эту модель, как и на другие произведённые в России электромобили, будет действовать повышенная скидка в размере 35% от стоимости.

Запуск производства электромобилей в Липецкой области проводится в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного Минпромторгом России, Липецкой областью и компанией «Моторинвест» в марте 2022 года.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что инвестиции в проект составят около 13 млрд рублей. Новое предприятие позволило создать около 1300 рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата запуска производства электромобилей Evolute в России