Кемерово, 1 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Кемеровская область искренне поддерживает и приветствует воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев после церемонии подписания договоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Он поздравил жителей новых российских регионов с событием, который он назвал историческим и судьбоносным. По его словам, весь Кузбасс приветствует их в составе страны.

«Мы своих не бросаем, вместе мы сильнее в разы! Теперь нам предстоит противостоять вызовам, которые перед нами стоят, строить будущее России, укреплять безопасность нашей Родины. Добро пожаловать домой», — отметил он.